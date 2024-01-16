Жители края задолжали 145 миллиардов рублей

Жители Пермского края неохотно возвращают долги. По итогам прошлого года в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю насчитывалось свыше двух с половиной миллионов исполнительных производств, общая сумма которых превышала 145 миллиардов рублей. Этот показатель превышает данные 2022-го почти на один млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, добровольно были погашены задолженности по 187 тыс. исполнительных производств на сумму более 2,1 млрд руб. Только 7% должников сумели избежать принудительных мер, благодаря своевременному исполнению своих обязательств.Судебные приставы напомнили, что уклонение от погашения задолженностей влечёт за собой наложение дополнительных финансовых санкций, списание средств с расчётных счетов, арест имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности, ограничение права выезда за границу и другие меры.С целью предотвращения подобных ситуаций в Прикамье стартует ежегодная информационная кампания «Узнай о своих долгах», которая направлена на повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан.