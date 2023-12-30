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Степень готовности спорткомплекса «Энергия» в Перми составляет 90%
15 января, доложили главе региона Дмитрию Махонину, планируют приступить к наполнению чаши водой. Бассейн является частью многофункционального спортивного комплекса «Энергия» на улице Советской. Работы идут, и строители выходят на финишную прямую.
Орест Димидов, подрядчик: "На сегодняшний день строительно-монтажные конструкции – выполнены работы на 95%. Сейчас идет завершающая стадия строительства. Отделочные работы – укладка спортивного паркета подходит к завершающей стадии, пуско-наладочные работы".
Несколько залов, возможность заниматься разными видами спорта. Все это «Энергия». Когда-то просто стадион, теперь уникальный для края объект спортивной инфраструктуры. Так, один из залов станет первым в крае помещением для тренировок гандболистов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы предполагаем, что здесь будет тренировочная база «Пермских медведей». Это и большой четвертый зал со зрителями на 560 мест, где можно проводить соревнования по волейболу. Наш волейбольный клуб «Кама» сможет здесь тренироваться и проводить соревнования".
А еще бокс и единоборства, баскетбол, мини-футбол, спортивная гимнастика, теннис, все в одном месте, есть даже крытая беговая дорожка протяженностью 200 метров. Спорткомплекс «Энергия» - один из приоритетных проектов, которые на сегодняшний день реализуются в крае.
Общая площадь спортивного комплекса составляет почти 17 тысяч квадратных метров.
На открытой территории будет стадион с беговыми дорожками, трибунами и футбольным полем. Масштабно, говорят местные жители, которые наблюдают за стройкой и готовы заниматься, когда комплекс будет открыт.
2023 год стал годом масштабного строительства спортивной инфраструктуры в масштабах всего края. Одним из знаковых событий стало открытие легкоатлетического манежа «Спартак», который после реконструкции вновь открыл свои двери для спортсменов.
Еще одна масштабная реконструкция, стартовавшая в год 300-летия Перми – стадион «Юность». Работы идут, только свай здесь планируется забить более 500. Здесь так же можно будет заниматься разными видами спорта, включая хоккей на траве, футбол или спортивное катание на роликах.
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