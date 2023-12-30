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Михаил Мишустин исполнил мечту ребенка из Перми
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← В Перми завершено строительство краевой инфекционной больницы
Степень готовности спорткомплекса «Энергия» в Перми составляет 90% →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
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Степень готовности спорткомплекса «Энергия» в Перми составляет 90%
Михаил Мишустин исполнил мечту ребенка из Перми
В Перми завершено строительство краевой инфекционной больницы
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В Перми завершено строительство краевой инфекционной больницы
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В ФЦССХ им. С.Г. Суханова подвели итоги года
В новогодние каникулы специалисты «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности
На пожаре в Перми огнеборцы спасли кошку
Главными событиями "Дягилев +" стали спектакли YOUKALI и «Дуо»
В Кунгурском округе открылась ледовая переправа через р. Сылва
Животным зоопарка вручили подарки от опекунов
Пермский зоопарк примет нераспроданные ёлки
В медучреждения Пермского края переданы 14 новых санитарных автомобилей
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