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Приемная Деда Мороза открылась на пермской набережной
Всё по сказочным канонам: настоящие зимние волшебники — Дед Мороз со Снегурочкой, подарки, стихи и песни.
Попадая в помещение, мы буквально сразу оказываемся в сказке: есть и ёлка, и сани с подарками, и новогодний камин, где можно погреться.
Загадывание желания — ритуал особенный. Нужно всем вместе подержаться за волшебный посох Дедушки Мороза и тогда точно — мечты сбудутся. Счастливые лица и у детей, и у родителей: взрослые с ностальгией вспоминают детство.
А еще не дает скучать интерактивная уличная программа — с детьми веселятся «снеговики». Среди зимних забав: перетягивание каната, прыжки на скакалке и многое другое.
Площадку может посетить любой желающий ежедневно с двух часов дня до восьми вечера по 8 января включительно. Напомним, что также, помимо приёмной Деда Мороза, в Перми появилась дача волшебника. Она находится в Кировском районе и попасть туда можно каждый день с 3 января с 10:30 утра до половины восьмого вечера, вход по билетам.
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