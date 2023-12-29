В Перми завершено строительство краевой инфекционной больницы

В Перми завершено строительство новой краевой инфекционной больницы. Сегодня получено заключение о соответствии объекта всем требованиям и проектной документации. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.На ул. Леонова, 84 создан больничный комплекс из трех зданий общей площадью порядка 30 тыс. кв. метров. Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, есть кабинеты диагностики, отдельно амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, кафедра инфекционных болезней Медуниверситета. По словам губернатора, это один из самых крупных объектов, построенных в крае за последние 10 лет."Как вы знаете, действующая инфекционная больница размещается в помещениях еще дореволюционного периода, она нуждалась в новом «доме» практически 50 лет. Рад, что при поддержке федеральных властей нам удалось решить этот важный для всего края вопрос. Сейчас ведем большую работу по оснащению медицинским оборудованием", - сообщил Дмитрий Махонин.