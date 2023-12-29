← На эспланаде открылась ярмарка товаров пермских производителей
В Перми завершено строительство краевой инфекционной больницы
На ул. Леонова, 84 создан больничный комплекс из трех зданий общей площадью порядка 30 тыс. кв. метров. Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, есть кабинеты диагностики, отдельно амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, кафедра инфекционных болезней Медуниверситета. По словам губернатора, это один из самых крупных объектов, построенных в крае за последние 10 лет.
"Как вы знаете, действующая инфекционная больница размещается в помещениях еще дореволюционного периода, она нуждалась в новом «доме» практически 50 лет. Рад, что при поддержке федеральных властей нам удалось решить этот важный для всего края вопрос. Сейчас ведем большую работу по оснащению медицинским оборудованием", - сообщил Дмитрий Махонин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На эспланаде открылась ярмарка товаров пермских производителей
В ФЦССХ им. С.Г. Суханова подвели итоги года
В новогодние каникулы специалисты «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности
На пожаре в Перми огнеборцы спасли кошку
Главными событиями "Дягилев +" стали спектакли YOUKALI и «Дуо»
В Кунгурском округе открылась ледовая переправа через р. Сылва
Животным зоопарка вручили подарки от опекунов
Пермский зоопарк примет нераспроданные ёлки
В медучреждения Пермского края переданы 14 новых санитарных автомобилей
1 января в прокат выйдет фильм "Бременские музыканты"
Добавить комментарий: