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На эспланаде открылась ярмарка товаров пермских производителей
Гости ярмарки смогут приобрести на ней различные новогодние и рождественские подарочные наборы и сувениры, изделия народных художественных промыслов из керамики и бересты, новогодние шары, кукольницы с куклами, броши и другие украшения ручной работы, свечи и фигурки из воска на новогоднюю тематику, чак-чак, мед, пряники, орехи в шоколаде, мясные деликатесы и полуфабрикаты, в т.ч. пельмени, сыры и иную продукцию от таких компаний и фермеров Пермского края.
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