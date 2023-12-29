На эспланаде открылась ярмарка товаров пермских производителей

Сегодня в Перми открылась новая ярмарка товаров производителей из Прикамья, сообщили в региональном Минпромторге. На площади перед «Театром-Театром» все желающие могут попробовать и приобрести прикамские продукты и блюда, а также купить различную сувенирную продукцию. Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 (1 января – с 12:00) и продлится до 8 января включительно.Гости ярмарки смогут приобрести на ней различные новогодние и рождественские подарочные наборы и сувениры, изделия народных художественных промыслов из керамики и бересты, новогодние шары, кукольницы с куклами, броши и другие украшения ручной работы, свечи и фигурки из воска на новогоднюю тематику, чак-чак, мед, пряники, орехи в шоколаде, мясные деликатесы и полуфабрикаты, в т.ч. пельмени, сыры и иную продукцию от таких компаний и фермеров Пермского края.