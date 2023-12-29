В ФЦССХ им. С.Г. Суханова подвели итоги года

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Лучшие специалисты центра сегодня получили благодарственные письма, грамоты и подарки. Гордиться центру есть чем - кроме прочих операций, в этом году хирурги установили детям три механических сердца. Подобные случаи не были описаны даже в мировой практике - всё из-за возраста пациентов. Новогодним чудом стала первая трансплантация сердца, выполненная буквально на днях.
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