В ФЦССХ им. С.Г. Суханова подвели итоги года

В Пермском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова подвели итоги года. В 2023 здесь провели более 5 тысяч операций на сердце. Значительно расширилась география пациентов. В Пермь для оперативного вмешательства и лечения приезжали жители 53 регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.Лучшие специалисты центра сегодня получили благодарственные письма, грамоты и подарки. Гордиться центру есть чем - кроме прочих операций, в этом году хирурги установили детям три механических сердца. Подобные случаи не были описаны даже в мировой практике - всё из-за возраста пациентов. Новогодним чудом стала первая трансплантация сердца, выполненная буквально на днях.