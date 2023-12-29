В новогодние каникулы специалисты «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности
В выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство будут нести ремонтно-восстановительные бригады. На станциях и котельных завершены проверки системы подачи топлива, а также проведен дополнительный инструктаж для персонала. Круглосуточное дежурство будет нести и руководящий состав филиала и всех производственных площадок.
По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома жители могут обращаться в свои управляющие организации – УК и ТСЖ, а также в Тепловую справочную службу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На пожаре в Перми огнеборцы спасли кошку
Главными событиями "Дягилев +" стали спектакли YOUKALI и «Дуо»
В Кунгурском округе открылась ледовая переправа через р. Сылва
Животным зоопарка вручили подарки от опекунов
Пермский зоопарк примет нераспроданные ёлки
В медучреждения Пермского края переданы 14 новых санитарных автомобилей
1 января в прокат выйдет фильм "Бременские музыканты"
В Перми с 30 декабря вновь заработает трамвайный маршрут №3
В Перми представили чудо-новинки из мира сантехники
На дорогах Перми дежурил "Новогодний патруль"
Добавить комментарий: