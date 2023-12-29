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На пожаре в Перми огнеборцы спасли кошку
Пожар случился в частном доме на ул. Газосварщиков, горели крыша жилого здания и надворные постройки. Из людей никто не пострадал. Угроза распространения огня на соседние строения не допущена.
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