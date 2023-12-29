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Главными событиями "Дягилев +" стали спектакли YOUKALI и «Дуо»
Необычное образы воплощает команда musicAeterna Dance, танцовщики находятся в тревожном ожидании поезда, который увезет их в страну несбыточного счастья - в ту самуюYOUKALI. Но, по словам режиссера, страны этой нет на самом деле, нужно учиться быть счастливым внутри себя и в том месте, где ты находишься сейчас. Тогда ты обретешь свою YOUKALI.Две примы балерины Мариинского театра на одной сцене - это безусловно подарок пермякам к Новому году. Но в начале балета в медитативное состояние зрителей погружают фольклорные исполнители. С Дианой Вишневой и Дарьей Павленко на сцене трио музыкантов - скрипка, виолончель и фортепиано. Дуэт двух балерин контактный. Молодые, но совершенно разные танцовщицы рассказывают свои истории. Хореография — плотная, нервная и искренняя. Каждое движение вытекает из одной танцовщицы и попадает в другую.
Концепция проекта «Дуо» рождалась в диалогах хореографа Павла Глухова и артисток балета. Это рассказ о том, как два разных пути расходятся из общей точки, о контакте с другими и обретением собственного смысла. Идея поиска себя звучит и в YOUKALI, видимо, именно эту задач ставит перед зрителем фестиваля главный идеолог "Дягилев+" Теодор Курентзис.
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