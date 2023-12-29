В Кунгурском округе открылась ледовая переправа через р. Сылва

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края открылась ледовая переправа через р. Сылва, которая соединяет посёлок Ильича с селом Троица. Протяженность ледовой переправы составляет 200-250 м, предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн.Таким образом, на территории Пермского края действуют уже 4 ледовые переправы:- в Соликамском городском округе через реку Кама, соединяет поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. Протяженность ледовой переправы составляет 498 м - предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью 5 тонн;- в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылва, соединяет село Насадка и деревню Мостовая. Протяженность 2 км - предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью 3 тонны;- в Оханском городском округе ледовая переправа через р. Кама между г. Оханск и п. Юго-Камский. Протяженность ледовой переправы 2 км 304 м - предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонны;- В Чусовском городском округе ледовая переправа через р. Чусовая, которая соединяет посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка. Протяженность ледовой переправы составляет 450 м, предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн.