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В Кунгурском округе открылась ледовая переправа через р. Сылва
Таким образом, на территории Пермского края действуют уже 4 ледовые переправы:
- в Соликамском городском округе через реку Кама, соединяет поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. Протяженность ледовой переправы составляет 498 м - предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью 5 тонн;
- в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылва, соединяет село Насадка и деревню Мостовая. Протяженность 2 км - предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью 3 тонны;
- в Оханском городском округе ледовая переправа через р. Кама между г. Оханск и п. Юго-Камский. Протяженность ледовой переправы 2 км 304 м - предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонны;
- В Чусовском городском округе ледовая переправа через р. Чусовая, которая соединяет посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка. Протяженность ледовой переправы составляет 450 м, предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн.
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