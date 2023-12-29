Животным зоопарка вручили подарки от опекунов

В Пермском зоопарке в канун Нового года животные получили подарки от своих опекунов. Дед Мороз вручил в больших коробках полезные лакомства тигрице, барсам, белым медведям, лошадям.Евгений Кобяков: "Подарки для животных — это всегда интересно, мы разнообразим их мир, их восприятие, то есть животное познает что-то новое, пытается добраться до подарка своего, посмотреть, быстрее его открыть, узнать, что там такое".Акция прошла в рамках программы опеки животных впервые. Возможно, в будущем это станет традицией. Опекуном животного может стать абсолютно любой человек, для этого стоит обратиться к специалистам зоопарка.Анна Аликина, зоолог: "Хотелось бы показать, что у нас есть опекуны, и что любой человек может стать опекуном, и как это здорово помогать животным не только деньгами, но и какими-то игрушками, какими-то материалами".