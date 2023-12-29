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Пермский зоопарк примет нераспроданные ёлки
Анна Аликина, зоолог: "Ёлки мы используем для обогащения среды животных, то есть мы их кладем в вольеры как хищных, так и копытных. Для них это новый запах, это игрушка, копытные к тому же очень любят объедать еловые веточки, особенно в первое время, когда они только-только появляются, это витамины, допустим, витамином С".
Конечно, здесь есть и свои особенности. Так, ни в коем случае нельзя сдавать ёлки с остатками стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега, поэтому берут их только у компаний, а не у частных лиц. Даже просто долго постоявшие ели в помещении — уже неликвид.Основной поток ёлок в зоопарке ждут уже после Нового года. Такую инициативу особенно оценили продавцы зимних красавиц.
Акция, когда ели вместо того, чтобы оказаться на свалке, получают «новую жизнь», существует в нашем зоопарке уже много лет и проходит каждый год.
Новогодние деревья принимают здесь до 8 января. Самое главное — не забывать, что ёлки должны соответствовать всем требованиям. Это и безопасно, и животные оценят.
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