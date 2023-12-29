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В медучреждения Пермского края переданы 14 новых санитарных автомобилей
Как рассказали в краевом Минздраве, Кунгурская городская больница, Бардымская и Верещагинская центральные районные больницы получили сразу по два транспортных средства. По одной машине отправились в Уинское, Большую Соснову, Елово, Сиву, Чернушку, Березовку, Красновишерск и Оханск. Новые легковые автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.
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