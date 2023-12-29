1 января в прокат выйдет фильм "Бременские музыканты"

1 января в пермских кинотеатрах стартует премьера фильма «Бременские музыканты». Самая легендарная группа бродячих артистов снова в сборе - Трубадур и его друзья. Как и в классической сказке, им предстоит рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Против Трубадура и его друзей – коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. На что готовы Бременские музыканты ради подвига, зритель узнает уже 1 января в пермских кинотеатрах.Тихон Жизневский, актер: "От такой роли не отказываются, это Трубадур, человек, который славит любовь. Для меня это история, с которой я с детства знаком, и которую я безумно люблю. Это любимая родная до боли история, связанная с мультфильмом".