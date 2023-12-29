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В Перми с 30 декабря вновь заработает трамвайный маршрут №3
В связи с запуском трамваев, к своей прежней трассе следования вернется автобусный маршрут №35, который работал в качестве компенсационного.
Напомним, маршрут №3 был временно закрыт в начале сентября этого года в связи с реконструкцией улицы Строителей, а также ремонтом трамвайных путей по улице Дзержинского. В ведомстве уточняют, что оставшиеся работы будут продолжаться после схода снега, однако сейчас можно осуществить технический пуск движения для удобства пассажиров.
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