В Перми с 30 декабря вновь заработает трамвайный маршрут №3

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 30 декабря будет открыто движение по трамвайной линии на Красный Октябрь. Маршрут №3 обеспечит связь микрорайона Парковый с предприятиями вдоль улицы Дзержинского, проходными Пермского университета и железнодорожным вокзалом.В связи с запуском трамваев, к своей прежней трассе следования вернется автобусный маршрут №35, который работал в качестве компенсационного.Напомним, маршрут №3 был временно закрыт в начале сентября этого года в связи с реконструкцией улицы Строителей, а также ремонтом трамвайных путей по улице Дзержинского. В ведомстве уточняют, что оставшиеся работы будут продолжаться после схода снега, однако сейчас можно осуществить технический пуск движения для удобства пассажиров.