В Перми представили чудо-новинки из мира сантехники

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Толщина стекла 8 миллиметров. Направляющие полностью из нержавеющей стали - речь о душевом ограждении от немецкого производителя. Среди преимуществ- антиизвестковое покрытие, отталкивающее капли, и комфортная высота в 2 метра.
Мария Гусева: "Я нашла здесь все, что мне нужно. Здесь всегда хорошие цены, качественный товар, все очень быстро и четко. Обычно и приезжаю только сюда".
В тон в магазине сантехники «33 метра» Марии предложили и душевую систему. Хороший вариант из латуни с термостатом, который регулирует перепады воды, говорят консультанты. Для зимы актуальными остаются и умные полотенцесушители. Они представлены в различных цветах и формах.
На умном полотенцесушителе есть функция настройки подходящей температуры. Есть и еще одна важная вещь – таймер, который позволит сэкономить электричество. Полотенцесушитель сам отключится через определенный промежуток времени.
Тем, кто ценит пространство в магазине предлагают раковины, которые устанавливаются над стиральными машинами. В цветовой гамме классические белые, стильные-черный, графит.
Илья Янковский, продавец-консультант: "Раковина идет ударопрочная, устойчива к перепаду температуры воды, очень стильные цвет-графит, глубокая-вода будет хорошо утекать".
Традиционно в магазине обещают предновогодние скидки в каждой категории товаров. Их сохранят и в начале 2024 года.
Лариса Колпакова представитель магазина «33 метра»: "Поздравляем всех с наступающим Новым годом, в следующем году мы так же будем вас радовать уникально низкими ценами. Ждем вас после праздников за покупками, с 3 января".
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