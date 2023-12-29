В Перми представили чудо-новинки из мира сантехники

Умный полотенцесушитель и душевое ограждение, на котором никогда не будет известкового налета. Чудо-новинки из мира сантехники представили в Перми.Толщина стекла 8 миллиметров. Направляющие полностью из нержавеющей стали - речь о душевом ограждении от немецкого производителя. Среди преимуществ- антиизвестковое покрытие, отталкивающее капли, и комфортная высота в 2 метра.Мария Гусева: "Я нашла здесь все, что мне нужно. Здесь всегда хорошие цены, качественный товар, все очень быстро и четко. Обычно и приезжаю только сюда".В тон в магазине сантехники «33 метра» Марии предложили и душевую систему. Хороший вариант из латуни с термостатом, который регулирует перепады воды, говорят консультанты. Для зимы актуальными остаются и умные полотенцесушители. Они представлены в различных цветах и формах.На умном полотенцесушителе есть функция настройки подходящей температуры. Есть и еще одна важная вещь – таймер, который позволит сэкономить электричество. Полотенцесушитель сам отключится через определенный промежуток времени.Тем, кто ценит пространство в магазине предлагают раковины, которые устанавливаются над стиральными машинами. В цветовой гамме классические белые, стильные-черный, графит.Илья Янковский, продавец-консультант: "Раковина идет ударопрочная, устойчива к перепаду температуры воды, очень стильные цвет-графит, глубокая-вода будет хорошо утекать".Традиционно в магазине обещают предновогодние скидки в каждой категории товаров. Их сохранят и в начале 2024 года.Лариса Колпакова представитель магазина «33 метра»: "Поздравляем всех с наступающим Новым годом, в следующем году мы так же будем вас радовать уникально низкими ценами. Ждем вас после праздников за покупками, с 3 января".