На дорогах Перми дежурил "Новогодний патруль"

Накануне на дорогах Перми можно было встретить полицейского в костюме Деда Мороза. Акция называется «Новогодний патруль». Останавливали транспортные средства, конечно, сотрудники в форме, а затем в разговор вступал их коллега в образе зимнего волшебника. К мероприятию также привлекли волонтеров и ребят из движения юных инспекторов.Кто бы ни попал в поле зрения такого необычного патруля, все получали подарки. Но перед этим надо было выслушать полезные советы о том, как правильно вести себя на дорогах. Отдельное внимание участники акции уделили пешеходам, особенно детям.