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На дорогах Перми дежурил "Новогодний патруль"
Кто бы ни попал в поле зрения такого необычного патруля, все получали подарки. Но перед этим надо было выслушать полезные советы о том, как правильно вести себя на дорогах. Отдельное внимание участники акции уделили пешеходам, особенно детям.
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