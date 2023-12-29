В полиции предупреждают о новой уловке телефонных мошенников

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мошенники изобрели и используют в своих аферах новую схему обмана, жертвами которой уже стали несколько жителей Прикамья. На телефон поступает звонок от якобы представителя компании сотовой связи, который сообщает, что заканчивается срок действия договора и его нужно продлить, иначе абонент рискует остаться без связи. Далее «специалист» сообщает о необходимости войти на сайт госуслуг и назвать коды и пароли из поступивших смс-сообщений. Результатом аферы становится установка переадресации с номера и получение доступа ко всему, что привязано к нему. От банков до социальных сетей. Когда злоумышленник получает необходимую ему информацию, у него дистанционно открывается доступ к счетам потерпевших и за несколько секунд он переводит средства на свои реквизиты."На такую уловку попалась жительница краевой столицы 1975 года рождения. Рядовая сотрудница клининговой компании испугалась, что ее могут отключить от связи и сделала все, что просили аферисты. Кроме того, женщине сообщили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит и попросили помочь в поиске преступника, так как имелись подозрения, что к противоправному деянию могут быть причастны сотрудники банка. Женщина, находясь под влиянием аферистов и действуя по их указаниям, в течение недели переводила личные накопления, кредитные денежные средства, а также деньги, взятые в долг у родственников, на различные счета. В общей сумме потерпевшая лишилась более 6,5 млн рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю.В полиции напоминают, что договоры с компаниями сотовой связи заключаются бессрочно и могут быть расторгнуты только по инициативе абонента при его личном обращении в салон связи.