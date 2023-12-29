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В полиции предупреждают о новой уловке телефонных мошенников
"На такую уловку попалась жительница краевой столицы 1975 года рождения. Рядовая сотрудница клининговой компании испугалась, что ее могут отключить от связи и сделала все, что просили аферисты. Кроме того, женщине сообщили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит и попросили помочь в поиске преступника, так как имелись подозрения, что к противоправному деянию могут быть причастны сотрудники банка. Женщина, находясь под влиянием аферистов и действуя по их указаниям, в течение недели переводила личные накопления, кредитные денежные средства, а также деньги, взятые в долг у родственников, на различные счета. В общей сумме потерпевшая лишилась более 6,5 млн рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю.
В полиции напоминают, что договоры с компаниями сотовой связи заключаются бессрочно и могут быть расторгнуты только по инициативе абонента при его личном обращении в салон связи.
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