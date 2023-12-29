Главный федеральный инспектор по Пермскому краю вручил детям новогодние подарки

Подарки, загаданные на "Ёлке желаний", вручали накануне детям в офисе главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова. Так, маленькая Даша Шестакова получила в подарок шведскую стенку, девочка занимается в цирковой студии, и такой подарок будет очень кстати. А Стеша Малышева загадывала автомобиль, и её желание тоже исполнилось. Судя по реакции, и дети, и родители остались довольны.Максим Малышев: "Наверно, от того, что ездит всегда на пассажирском сидении, всегда мечтала ездить за рулём, и на таких машинках проехала уже много километров. Но теперь у неё есть своя, я думаю, что она этому несказанно рада!"