Главный федеральный инспектор по Пермскому краю вручил детям новогодние подарки

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Максим Малышев: "Наверно, от того, что ездит всегда на пассажирском сидении, всегда мечтала ездить за рулём, и на таких машинках проехала уже много километров. Но теперь у неё есть своя, я думаю, что она этому несказанно рада!"
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