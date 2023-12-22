Новогодние каникулы - время активного образа жизни, который сегодня пропагандируют спортивные магазины. В "АВТ-спорт" к сезонному спросу подготовились более чем основательно, и сейчас предлагают пермякам в этом убедиться.Думая о новогодних подарках для близких, Марина и Наталья решили остановиться на теме спорта - понятно, что сладости для детей тоже будут, но здоровый образ жизни - это то, к чему надо приучать с юных лет.Марина Каверзина: "Со спортом дружат все, мы пришли сюда с подругой, чтобы выбрать коньки нашим внукам, у меня внук, у подруги внучка".Обсудив все за и против, подруги решили отправиться в один из магазинов сети «АВТ спорт», тем более, что Наталья здесь бывает в разные сезоны и уверена, что это - оптимальный выбор.Наталья Никонова: "Часто бываю, велосипед - и себе, и внукам, и коньки, и лыжи, то есть ассортимент очень, очень большой, широкий!"Кроме коньков есть и лыжи, самые разные. Специалисты обращают внимание на отечественного производителя - такие марки, как ONSKI и Brados, говорят в магазине, придутся всем по душе, тут же можно подобрать и все остальные составляющие. Максим Постнов, менеджер магазина «АВТ-спорт»: "Можно подобрать и палки, и крепления, и ботинки, ботинки нашего собственного производства, а крепления можно установить прямо в магазине, буквально в течение 10 минут".А собственное производство - это вообще одна из отличительных черт. И речь идёт не только о лыжных ботинках, но и о коньках для массового катания, трекинговой обуви, тюбинги и ледянки, и не только.Ещё один из примеров собственного производства - спортивные костюмы разной расцветки, разного фасона - потеплей, полегче, для тех, кто постарше и для самых маленьких любителей спорта.Грядущие новогодние каникулы - самое подходящее время для активного отдыха, уверены в магазине - так что к сезонному спросу подготовились более чем основательно, и сейчас предлагают пермякам в этом убедиться.Тамара Старцева, руководитель розничной сети «АВТ-спорт»: "Являясь производителем товаров, мы можем предложить клиенту самую лучшую цену, и так же гарантировать качество нашей продукции. Нашу продукцию вы можете посмотреть и приобрести в любом из пяти магазинов сети, они расположены во всех районах города".Кроме того, желающие могут сделать заказ в интернет-магазине, доставка действует не только по краевой столице, но и по всей России.