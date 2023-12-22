В Перми прошел турнир по дзюдо, посвящённый памяти Валерия Волохина

Пермские спортсмены вспоминают юного дзюдоиста Валерия Волохина. Турнир его памяти проводят уже в 12-й раз, с годами он приобрёл статус краевого. На татами бойцы до 15 лет.Турнир, посвящённый памяти пермского воспитанника Валерия Волохина, с годами сал популярным и приобрёл статус краевого. Сегодня волю к победе на татами демонстрируют 109 спортсменов.Радик Кашипов, директор МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»: "Турнир, посвящённый памяти Валерия Волохина, хорошего спортсмена, который мог бы больших результатов добиться в дзюдо, но трагическая случайность оборвала его жизнь. Хотелось бы вам пожелать, чтобы вы так же тренировались - упорно, настойчиво".Илья Волохин, КМС по боевому самбо, брат Валерия Волохина: "Турнир проводим уже 12-й год подряд, помогают тренеры Валерия. Очень радостно, что много участников всегда собирается, показывают хороший результат. Каждый год уровень турнира растёт".Евгений Свечников, тренер МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан», тренер Валерия Волохина: "Турнир каждый год меняется с возрастами, так как дети растут. На этот раз это 2010-2011 год. Которые со следующего год начнут выступать уже в официальных стартах: Первенство края, Приволжский федеральный округ, ну, и кому повезёт - Первенство России".Традиция подводить итоги перед Новым годом касается и спортсменов. Сейчас во всех залах города и края проходят аттестационные экзамены. Для этих ребят до 15 лет лучшим результатом станет сдача экзамена на 4-й и 3-й кю.