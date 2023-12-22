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Депутаты городской Думы проверили, как в Перми убирают снег
Освещение, чистые стены и пол с противоскользящим покрытием.
Людмила Байгулова каждый день пользуется обновленным подземным переходом у Гознака: "Какой-то беспорядок был. Сейчас совсем другое дело".
Оценил изменения и председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. Но поводом для выездного совещания стали обращения жителей района депутатам. В сильные снегопады заметает лестницы. Даже крыши не спасают.
Также вместе с руководством района состоялось обсуждение еще одной проблемы – это несвоевременная уборка парковки возле Центра развития детей «Дом Счастья». Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Давайте системно решим этот вопрос, чья территория, чья зона ответственности".
Приоритет по качественному содержанию отдается не только социальным объектам. На Декабристов, 35Б поход в магазин - настоящее испытание.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Депутатский корпус будет все такие точечные вопросы, но они важные вопросы для пермяков, для жителей территорий держать на контроле. Будем добиваться, во-первых, оперативного реагирования на такие ситуации, и во-вторых, надо заводить определенную систему, а не работать в режиме пожарной команды".
Все проблемные точки взяты на карандаш, а затем будут повторно проинспектированы, в том числе на предмет постоянного, а не временного порядка.
Что же касается подземного перехода у Гознака, в ближайшее время здесь появится новое граффити. Тематика – космическая.
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