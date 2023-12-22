Депутаты городской Думы проверили, как в Перми убирают снег

Обращения и жалобы на некачественную уборку снега в некоторых районах Перми стали причиной выездного заседания депутатов городской Думы. Проблемные места они увидели своими глазами.Освещение, чистые стены и пол с противоскользящим покрытием.Людмила Байгулова каждый день пользуется обновленным подземным переходом у Гознака: "Какой-то беспорядок был. Сейчас совсем другое дело".Оценил изменения и председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. Но поводом для выездного совещания стали обращения жителей района депутатам. В сильные снегопады заметает лестницы. Даже крыши не спасают.Также вместе с руководством района состоялось обсуждение еще одной проблемы – это несвоевременная уборка парковки возле Центра развития детей «Дом Счастья». Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Давайте системно решим этот вопрос, чья территория, чья зона ответственности".Приоритет по качественному содержанию отдается не только социальным объектам. На Декабристов, 35Б поход в магазин - настоящее испытание.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Депутатский корпус будет все такие точечные вопросы, но они важные вопросы для пермяков, для жителей территорий держать на контроле. Будем добиваться, во-первых, оперативного реагирования на такие ситуации, и во-вторых, надо заводить определенную систему, а не работать в режиме пожарной команды".Все проблемные точки взяты на карандаш, а затем будут повторно проинспектированы, в том числе на предмет постоянного, а не временного порядка.Что же касается подземного перехода у Гознака, в ближайшее время здесь появится новое граффити. Тематика – космическая.