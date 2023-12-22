В Перми обсудили соблюдение цифровых прав граждан

Соблюдение цифровых прав граждан обсуждалось на экспертном совете при уполномоченном по правам человека в Прикамье. Что в перспективе, и почему важна ликвидация цифрового неравенства?Часть роботов готова к работе, часть - в процессе сборки. Каждый в будущем сможет выполнять определённые задачи, тем самым помогая людям. А спектр применения - самый разный, говорят специалисты.Ольга Лузина, сотрудник компании «Промобот»: "Наши роботы могут ответить на разные вопросы, могут измерить вам температуру, проконсультировать по продукту, могут зарегистрировать гостей в отелях, могут рассказать информацию, которую вы захотите".Так, с экскурсии на площадке по производству роботов начинается очередное заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Пермском крае. Заявленная тема - цифровые права граждан, их защита.Игорь Сапко, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Мы с вами прекрасно видим, как стремительно развиваются цифровые технологии, ещё, наверно, 20 лет назад мы и представить не могли, что записаться на приём к врачу можно не только в регистратуре, оплата коммунальных услуг возможна через телефон".На сегодняшний день цифровые права граждан - это среди прочего, возможность людей использовать тот же интернет - для творчества, работы, получения услуг и не только.Александр Мотрич, уполномоченный представитель президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Пермь и Пермском крае: "Цифровизация идёт по-разному для разных слоёв населения, и желательно, чтобы этот процесс был единым, удобным, понятным, безопасным, что сейчас крайне важно, и системным".Так, на сегодняшний день в Пермском крае учётную запись на "Госуслугах" имеет 1 миллион 800 тысяч жителей, среди самых востребованных услуг социальной сферы, например, запись к врачу. С другой стороны, актуальным остаётся вопрос цифрового неравенства, что так же надо решать.Александр Белых, член экспертного совета при УППЧ в Пермском крае: "Так же, как, допустим, и газификация. Та же самая история с интернетом, с мобильной связью, поэтому устранение цифрового неравенства - это задача номер один".Работа в этом направлении также ведётся сообщили представители регионального Минсвязи. В частности, по обеспечению качественным интернетом небольших населённых пунктов. Кроме того, регулярно пополняется список цифровых услуг. В этом году их должно стать больше ещё на два десятка.Экспертный совет собирается регулярно. Каждый раз на повестке дня актуальные вопросы, сегодняшняя встреча - последняя в текущем году, очередная состоится в первом квартале следующего года.