Глава региона встретился с семьей из Северодонецка

Губернатор Дмитрий Махонин встретился с семьей Красий из Северодонецка. В город они прибыли по приглашению прикамских волонтеров, которые работают на Донбассе. Палочники - насекомые, которых разводят на площадке нано-квантум в Фотонике, больше всего заинтересовали Ивана. О Прикамье мальчик узнал от пермских волонтеров, которые оказывали ему помощь в родном Северодонецке.Иван Красий: "Очень нравится, красивый город. Много так впечатлений, не вмещаются в голову".Добровольцы привезли в Северодонецк Ивану глюкометр и другие медицинские материалы – для поддержания здоровья и скейтборд – это новое увлечение мальчика. Мама Оксана рассказывает, что помощь от Прикамья особо ощутима.Оксана Красий: "Даже по таким вопросам, если мы что-то не можем достать, я слышала, многие люди обращаются к Пермскому краю, и они все что могут, все помогают".Каждый день семья гуляет по Перми, а сегодня встретилась с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Глава региона узнал о впечатлениях, обстановке, а также вручил Ивану умную колонку, спортивную форму и свой личный значок, на память.Соглашение о сотрудничестве Прикамье и Северодонецк заключили полтора года назад. Это касается многих сфер жизни: от ЖКХ до образования. С этого лета туда выезжают волонтеры с гуманитарной миссией. Помогают и адресно. По запросам военнослужащих собирают необходимую зимнюю экипировку, медикаменты и технику. Помогают и мирным жителям.Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Мы знакомимся с жителями, вникая в проблемы, понимаем, что нужно. Жители Прикамья очень неравнодушно участвуют в этом, чтобы нашим людям там жилось полегче, чтобы у них были минутки радости".Не забывают и о маленьких жителях, которые так же хотят новогоднего чуда.В преддверии Нового года из Перми в Северодонецк уже отправился груз с 2000 подарков для школьников и дошкольников. Внутри - сладости и самое необходимое.Впереди у семьи Красий экскурсионные дни. Они посетят планетарий, музей и Кунгур.