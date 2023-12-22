Глава региона встретился с семьей из Северодонецка
Иван Красий: "Очень нравится, красивый город. Много так впечатлений, не вмещаются в голову".
Добровольцы привезли в Северодонецк Ивану глюкометр и другие медицинские материалы – для поддержания здоровья и скейтборд – это новое увлечение мальчика. Мама Оксана рассказывает, что помощь от Прикамья особо ощутима.
Оксана Красий: "Даже по таким вопросам, если мы что-то не можем достать, я слышала, многие люди обращаются к Пермскому краю, и они все что могут, все помогают".
Каждый день семья гуляет по Перми, а сегодня встретилась с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Глава региона узнал о впечатлениях, обстановке, а также вручил Ивану умную колонку, спортивную форму и свой личный значок, на память.
Соглашение о сотрудничестве Прикамье и Северодонецк заключили полтора года назад. Это касается многих сфер жизни: от ЖКХ до образования. С этого лета туда выезжают волонтеры с гуманитарной миссией. Помогают и адресно. По запросам военнослужащих собирают необходимую зимнюю экипировку, медикаменты и технику. Помогают и мирным жителям.
Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Мы знакомимся с жителями, вникая в проблемы, понимаем, что нужно. Жители Прикамья очень неравнодушно участвуют в этом, чтобы нашим людям там жилось полегче, чтобы у них были минутки радости".
Не забывают и о маленьких жителях, которые так же хотят новогоднего чуда.
В преддверии Нового года из Перми в Северодонецк уже отправился груз с 2000 подарков для школьников и дошкольников. Внутри - сладости и самое необходимое.
Впереди у семьи Красий экскурсионные дни. Они посетят планетарий, музей и Кунгур.
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