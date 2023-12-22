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СКР: в Перми пресечена деятельность преступной группы, незаконно торговавшей лекарствами в нескольких регионах
Установлено, что с 2020 года жители города Перми, действуя организованной группой, незаконно ввозили на территорию РФ и сбывали более 20 наименований незарегистрированных лекарственных средств. Участники группы, находясь в городах Пермь, Уфа и одном из населенных пунктов Республики Крым, организовали приобретение за пределами РФ и ввоз на территорию страны лекарственных средств, произведенных в иностранном государстве. Используя несколько сайтов в сети «Интернет», участники группы сбывали препараты в указанных городах и других субъектах Российской Федерации. Их стоимость составляла от 1,5 до 11 тысяч рублей.
"Следователи СКР совместно с сотрудниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю, выявившими преступную группу, при поддержке бойцов спецназа «Гром» в Перми, Уфе и посёлке Новофедоровка Республики Крым, провели обыски в жилых помещениях фигурантов уголовного дела и изъяли лекарственные средства, электронные носители информации и документацию, интересующую следствие. По ходатайству следствия судом одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим - в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе СКР.
Следователями СКР продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
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