Губернатор проинспектировал строительство школы на Кронштадтской, 41

Новые школы открываются в Перми, в том числе те, которых в первоначальных планах попросту не было. Губернатор Дмитрий Махонин побывал с инспекцией на улице Кронштадтской, где уже завершают установку оборудования.Перед официальным открытием с инспекционным выездом на новый образовательный объект пребывает губернатор Дмитрий Махонин. Здесь уже установлены первые лаборатории, завезено все необходимое оборудование в столовую, почти готовы спортзалы.Запах свежей краски еще ощущается в воздухе, но основные строительные работы на сегодня завершены. В актовом зале установлены кресла, есть даже трибуна, с которой можно будет приветствовать первых учеников.Дмитрий Степанов отвечает за оснащение новой школы. Говорит, в ближайшее время должны прийти еще несколько автомобильных фур с оборудованием для 30 кабинетов. Качество такое, что даже немного завидует современным школьникам.Дмитрий Степанов, представитель компании-подрядчика: "Я бы сам в такой школе еще раз поучился, потому что у нас были деревянные парты, и ничего больше не было, и классная доска. А сейчас все - оргтехника, интерактивное оборудование, доска классная, полностью класс оснащен современной техникой. Я им даже завидую".Школа на Кронштадтской строилась по концессионному соглашению между правительством Пермского края и частным бизнесом. На сегодня это самый эффективный и быстрый способ возведения новых зданий учебных заведений. Достаточно сказать, что этой школы не было ранее в планах на ближайшие 10 лет.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "С 2020 года в регионе построена 21 школа, это беспрецедентный объем. Нам нужно сделать так, чтобы ребята учились в самых комфортных, в самых современных условиях. И пока это у нас получается делать".Пока же на Кронштадтской остается дождаться поставки остального оборудования. Учебный процесс планируют начать в первом квартале будущего года.