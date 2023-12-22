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Губернатор проинспектировал строительство школы на Кронштадтской, 41
Запах свежей краски еще ощущается в воздухе, но основные строительные работы на сегодня завершены. В актовом зале установлены кресла, есть даже трибуна, с которой можно будет приветствовать первых учеников.
Дмитрий Степанов отвечает за оснащение новой школы. Говорит, в ближайшее время должны прийти еще несколько автомобильных фур с оборудованием для 30 кабинетов. Качество такое, что даже немного завидует современным школьникам.
Дмитрий Степанов, представитель компании-подрядчика: "Я бы сам в такой школе еще раз поучился, потому что у нас были деревянные парты, и ничего больше не было, и классная доска. А сейчас все - оргтехника, интерактивное оборудование, доска классная, полностью класс оснащен современной техникой. Я им даже завидую".
Школа на Кронштадтской строилась по концессионному соглашению между правительством Пермского края и частным бизнесом. На сегодня это самый эффективный и быстрый способ возведения новых зданий учебных заведений. Достаточно сказать, что этой школы не было ранее в планах на ближайшие 10 лет.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "С 2020 года в регионе построена 21 школа, это беспрецедентный объем. Нам нужно сделать так, чтобы ребята учились в самых комфортных, в самых современных условиях. И пока это у нас получается делать".
Пока же на Кронштадтской остается дождаться поставки остального оборудования. Учебный процесс планируют начать в первом квартале будущего года.
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