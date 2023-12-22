В новогодние праздники филиалы краеведческого музея подготовили разнообразную программу

В новогодние праздники филиалы Пермского краеведческого музея подготовили для посетителей разнообразную программу.Так, «Хохловка» 2-8 января приглашает на занятия с народными мастерами Пермского края. Участники мастер-классов узнают о традициях создания традиционных текстильных кукол, а также сами изготовят традиционных кукол из кусков материи и ниток. 8 и 10 января в музее пройдут святочные программы «Святые вечера». Гости «Хохловки» разучат специальные колядки – «христославия», узнают, что такое «козули» и поиграют в местные уличные игры. Завершит праздник вертепное представление «Царь Ирод» и тихие посиделки с деревенскими сказками и рассказами о пермских чудесах, воспоминания о которых сохранились в быличках.Детский музейный центр приглашает в «Новогодние мастерские».3 января ребята узнают о различных видах светильников, истории их возникновения и смастерят свои светильники из подручных материалов: стеклянная банка, краски, клей и бумага.5 января сотрудники Детского музейного центра проводят «Антишпионский Новый год» по мотивам произведений Льва Давыдычева. Ребята разгадают шпионское послание и соорудят осветительные приборы, научатся маскироваться по-новогоднему, устроят шумовую феерию и озвучат любимые новогодние мультфильмы.6 января состоится занятие по мозаике, которое проведет художник-мозаичист Анатолий Чирцов, а 7 января посетители Детского музейного центра узнают о традициях празднования Рождества и сделают невесомых игрушечных ангелов.Фонды Пермского краеведческого музея 3 января приглашают на экскурсию «Купоросное, клюквенное, урановое». Это знакомство с коллекцией стекла. Коллекция стеклянных изделий различных эпох в фондах музея насчитывает свыше 1 тысячи единиц. Участники экскурсии рассмотрят редкие предметы из фондов музея, услышат их истории. Экскурсию проводит хранитель коллекции «Декоративно-прикладное искусство» Елена Викторовна Артищева.В Доме Мешкова 7 января состоится интерактивная программа «Рождественский вечер» с колядками, играми, гаданиями и вертепным представлением.Режим работы филиалов Пермского краеведческого музея:31 декабря и 1 января – выходной2 января – рабочий день в АЭМ «Хохловка» и Музее пермских древностей3-7 января – рабочий день во всех филиалах8 января – выходной день, кроме АЭМ «Хохловка».