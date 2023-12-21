В следующем году в Прикамье подключат к интернету 51 поселение

В 2024 году около 1,5 тыс. малых российских населенных пунктов, в том числе деревень и сел численностью населения от 100 до 500 человек, будут подключены к мобильному интернету, сообщается в итогах голосования, проведенного Минцифры РФ. Среди них – 51 поселение Пермского края, где проживает свыше 19,5 тыс. жителей.Как сообщают в региональном Мининформразвития и связи Прикамья (МИРС), прикамцы отдали свыше 39 тыс. голосов. В лидерах голосования – деревня Татаро-Чикаши (Куединский округ), деревня Рогали (Очерский округ), поселок Чуртан (Гайнский округ), деревня Семеново (Очерский округ) и деревня Аминькай (Чернушинский округ). Всего в Прикамье связью будет обеспечен 51 населенный пункт, где на данный момент нет ни одного оператора мобильного интернета. Работы будут проведены ПАО «Ростелеком» до конца 2024 года в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0).В этом году в Прикамье было завершено обеспечение связью всех населенных пунктов с численностью жителей свыше 500 человек.«Всего в 2023 году обеспечили связью свыше 100 сел и деревень Пермского края, где проживают более 30 тыс. жителей. Жители могут общаться с родными, совершать покупки в интернете, удаленно учиться и работать, пользоваться порталом Госуслуги. Сегодня возможность позвонить имеют 99,7 % населения края. Для сравнения — в 2021 г. 98,2% жителей было обеспечено связью», — рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.