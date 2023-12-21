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В следующем году в Прикамье подключат к интернету 51 поселение
Как сообщают в региональном Мининформразвития и связи Прикамья (МИРС), прикамцы отдали свыше 39 тыс. голосов. В лидерах голосования – деревня Татаро-Чикаши (Куединский округ), деревня Рогали (Очерский округ), поселок Чуртан (Гайнский округ), деревня Семеново (Очерский округ) и деревня Аминькай (Чернушинский округ). Всего в Прикамье связью будет обеспечен 51 населенный пункт, где на данный момент нет ни одного оператора мобильного интернета. Работы будут проведены ПАО «Ростелеком» до конца 2024 года в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0).
В этом году в Прикамье было завершено обеспечение связью всех населенных пунктов с численностью жителей свыше 500 человек.
«Всего в 2023 году обеспечили связью свыше 100 сел и деревень Пермского края, где проживают более 30 тыс. жителей. Жители могут общаться с родными, совершать покупки в интернете, удаленно учиться и работать, пользоваться порталом Госуслуги. Сегодня возможность позвонить имеют 99,7 % населения края. Для сравнения — в 2021 г. 98,2% жителей было обеспечено связью», — рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.
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