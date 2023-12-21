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В ожидании чуда: Пермь готовится к Новому году
Так, в Театре кукол новогодняя премьера - спектакль "Волшебная шуба Деда Мороза". На создание сказочного новогоднего мира ушел почти год - рисовали эскизы, шили куклы, создавали декорации. Режиссер спектакля Владимир Прозоров, музыку написал Александр Колесников.Как Пермь готовится к Новому году, выясняла Анна Литвинова.
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