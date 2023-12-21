Музыкально-хоровой студии "Солнечная капель" исполнилось 25 лет

В пермском планетарии прошел необычный концерт, посвященный 25-летию музыкально-хоровой студии "Солнечная капель", созданной в пермской гимназии №2.Начало творческого коллектива - это его первый отчетный концерт. Для "Солнечной капели" он состоялся 25 лет назад - так же под Новый год."Они получают удовольствие. Это постоянная концертная деятельность. Они всегда заняты. А музыкальность их нам нужна - мы же учим китайский язык, без этого никак. Поэтому дети развиваются во всех направлениях", - отметила Людмила Суханова, директор МАОУ "Гимназия №2 г. Перми". Евгения Прозорова, руководитель старшего хора: "Учим воспринимать музыку, учим через музыку переживать, сочувствовать, сопереживать. Учим понимать. Учим добру, дисциплине и собранности - это тоже очень важно"."Солнечная капель" - это больше школа искусств. По окончании обучения воспитанникам выдают сертификат. За четверть века выпустили уже 10 поколений талантливых и звонких.