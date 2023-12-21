Пермский зоопарк приглашает на новогоднюю ёлку

23 декабря посетителей зоопарка ожидает праздничная программа, новогодние показательные кормления капибар, белых медведей, тигрицы и снежных барсов.Праздничная программа (0+) начнется в павильоне «Экзотические животные» в 12:00 с праздничного обеда капибар. Популярным водосвинкам зоологи приготовят вкусные подарки. В 13:00 пройдут показательные кормления носух, сурикатов и мангустов. В это же время начнется мастер-класс по созданию новогодней эко-игрушки. В 13:30 праздничное угощение ожидает белых медведей – Милка и Сэрику откроют сезон зимних показательных кормлений. Традиционно специалисты Пермского зоопарка готовят для хищника съедобное обогащение среды обитания.В 14:00 на центральной площади зоопарка стартует развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и ростовых кукол. Главные действующие герои наступающего праздника заготовили для юных посетителей конкурсы, загадки и игры.Там же состоится церемония награждения победителей конкурса елочной игрушки «Новый год в Пермском зоопарке». Продолжат программу в 15:00 в павильоне «Экзотические животные» показательные кормления лангуров, колобусов, тамаринов, макак. Ожидает угощение и кошачьих. Барсам, тиграм, пуме, рысям и львам новогодний стол накроют в 15:30. Завершат программу в 15:45 «Тараканьи бега» – спринтерский забег южноафриканских тараканов в павильоне «Экзотические животные.Участие во всех мероприятиях осуществляется по входному билету. Вход для участников конкурса елочный игрушки «Новый год в Пермском зоопарке» свободный. На территории зоопарка в течение всего дня будут работать теплые павильоны и кафе.