В "Доме счастья" презентовали книгу «Пармские сказы»

В пермском «Доме счастья» презентовали книгу «Пармские сказы». Она посвящена истории Пермского края, всего в ней 10 сказок о городских достопримечательностях и легендах — каждый рассказ перекликается с другим. Язык книги понятен даже самым маленьким читателям.Анастасия Бородулина, автор книги «Пармские сказы»: "Шрифт очень крупный, и специально есть разделения для того, чтобы дети могли именно сами читать, в том числе дети-инвалиды".«Дом счастья» открылся осенью этого года, здесь проходят мастер-классы и занятия для особенных детей и их родителей по арт-терапии, пластике, классической музыке, также есть несколько лечебных помещений — это селенитовая и янтарная комнаты, Сильвиновая пещера, где и читали сказки.