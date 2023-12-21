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В "Доме счастья" презентовали книгу «Пармские сказы»
Анастасия Бородулина, автор книги «Пармские сказы»: "Шрифт очень крупный, и специально есть разделения для того, чтобы дети могли именно сами читать, в том числе дети-инвалиды".
«Дом счастья» открылся осенью этого года, здесь проходят мастер-классы и занятия для особенных детей и их родителей по арт-терапии, пластике, классической музыке, также есть несколько лечебных помещений — это селенитовая и янтарная комнаты, Сильвиновая пещера, где и читали сказки.
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