С начала года в МФЦ Пермского края оказано более 3 млн услуг

С января 2023 года многофункциональные центры (МФЦ) «Мои Документы» Пермского края оказали более 3 млн услуг, что сопоставимо с уровнем прошлого года.Чаще всего прикамцы обращались в МФЦ за услугами, связанными с регистрацией недвижимости и получением выписки из Единого государственного реестра недвижимости – более 1,2 млн услуг. Востребованными также остаются услуги МВД. За регистрацией по месту жительства в этом году обратились более 114 тыс. человек, получением российского паспорта – свыше 71 тыс.В настоящее время в Прикамье действуют 54 филиала МФЦ, более 200 территориально обособленных структурных подразделений. В этом году перечень услуг МФЦ пополнился на 21 наименование. Всего жителям доступы более 1 тыс. видов услуг.