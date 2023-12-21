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С начала года в МФЦ Пермского края оказано более 3 млн услуг
Чаще всего прикамцы обращались в МФЦ за услугами, связанными с регистрацией недвижимости и получением выписки из Единого государственного реестра недвижимости – более 1,2 млн услуг. Востребованными также остаются услуги МВД. За регистрацией по месту жительства в этом году обратились более 114 тыс. человек, получением российского паспорта – свыше 71 тыс.
В настоящее время в Прикамье действуют 54 филиала МФЦ, более 200 территориально обособленных структурных подразделений. В этом году перечень услуг МФЦ пополнился на 21 наименование. Всего жителям доступы более 1 тыс. видов услуг.
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