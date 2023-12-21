Прокуратура инициировала проверку строительного объекта в Култаево, где произошло обрушение

В селе Култаево произошло обрушение перекрытий при строительстве логистического центра. Видео с последствиями сразу же появилось в сети. По словам авторов, при инциденте пострадал один человек.Когда под рукой телефон с камерой, любое ЧП моментально появляется в сети. Так и на этот раз, судя по кадрам, снимало несколько человек. При строительстве логистического центра около Култаево произошло обрушение конструкций, и в камеру попадает человек, лежащий на снегу. Стройка гигантская, и сейчас из-за забора следы разрушений чётко не разглядеть. Люди, которые входят и выходят через пост охраны, на общение не настроены, точно так же, как и сами охранники.Как обычно это бывает - дальше забора и КПП не пройти. Охрана бдит, но видно и слышно, что стройка действует, она не остановилась, там есть и люди, там есть и техника, значит, работа продолжается.Как водится при строительстве - на въезде вывешен паспорт объекта, где указаны данные заказчиков строительства и подрядчиков. Дозваниваемся по одному из номеров, но и после этого КПП остаётся неприступным.Чуть позже пришло письмо от заказчика строительства «Бауинвестгрупп», где сообщили, что на определённой отметке «произошло частичное сложение конструктивных элементов опалубки с последующим разливом бетона».«В настоящее время производится устранение последствий инцидента. Один сотрудник обратился за медицинской помощью. Диагностирован ушиб мягких тканей. От госпитализации отказался».Так или иначе, эхо от обрушения дошло и до надзорных органов, так районная прокуратура инициировала межведомственную проверку, чтобы дать оценку участникам строительства, в том числе, на предмет соблюдения требований охраны труда.Екатерина Субботина, старший помощник прокурора Пермского района: "После привлечения специалистов, выезда на место уже будут даны предварительные какие-то результаты, и будет дана оценка. В ближайшее время, я думаю, до конца недели будет осуществлён выезд".А уже после выезда в прокуратуре обещали рассказать о случившемся более подробно, и возможно, уже назвать предварительные причины обрушения.