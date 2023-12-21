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Прокуратура инициировала проверку строительного объекта в Култаево, где произошло обрушение
Как обычно это бывает - дальше забора и КПП не пройти. Охрана бдит, но видно и слышно, что стройка действует, она не остановилась, там есть и люди, там есть и техника, значит, работа продолжается.
Как водится при строительстве - на въезде вывешен паспорт объекта, где указаны данные заказчиков строительства и подрядчиков. Дозваниваемся по одному из номеров, но и после этого КПП остаётся неприступным.
Чуть позже пришло письмо от заказчика строительства «Бауинвестгрупп», где сообщили, что на определённой отметке «произошло частичное сложение конструктивных элементов опалубки с последующим разливом бетона».
«В настоящее время производится устранение последствий инцидента. Один сотрудник обратился за медицинской помощью. Диагностирован ушиб мягких тканей. От госпитализации отказался».Так или иначе, эхо от обрушения дошло и до надзорных органов, так районная прокуратура инициировала межведомственную проверку, чтобы дать оценку участникам строительства, в том числе, на предмет соблюдения требований охраны труда.
Екатерина Субботина, старший помощник прокурора Пермского района: "После привлечения специалистов, выезда на место уже будут даны предварительные какие-то результаты, и будет дана оценка. В ближайшее время, я думаю, до конца недели будет осуществлён выезд".
А уже после выезда в прокуратуре обещали рассказать о случившемся более подробно, и возможно, уже назвать предварительные причины обрушения.
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