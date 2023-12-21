Глава Перми Эдуард Соснин совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район

Проблемные точки Мотовилихинского района Перми посетил глава города Эдуард Соснин. Решения для части проблем были найдены.В обновленном здании на Борчаниновской, 28 уже второй год учат музыке и рисованию. И это удачный пример использования объекта исторического наследия. Любовь Ощепкова специально пришла работать именно в эту школу искусств.Любовь Ощепкова, преподаватель школы искусств: "Тут новая школа, очень все приятно".На втором этаже удобно разместилась современная детская библиотека №1. Здесь кроме книг, юные читатели всегда найдут, чем занять себя: настольные игры, выставки, интерактив. Вот и главу города Эдуарда Соснина во время рабочего выезда в Мотовилиху заинтересовали шахматы.Посетил глава и проблемные соцобъекты, например, надо решать вопрос, что делать с похожим зданием Харьковской. Два этажа, принадлежащие 7-й гимназии, сейчас фактически не используются, из-за сложности приведения его к современным нормативам. Но выход есть.Эдуард Соснин, глава города Перми: "Вопрос по зданию, может мы его вовлечем в общественную деятельность?"Мотовилиха - второй по площади район в городе Перми и первый по числу частной застройки. Здесь множество исторических зданий и большие микрорайоны современной застройки. Все это приходится совмещать.Отсюда и возникают такие транспортные вопросы, как соединить новым автобусным маршрутом жилой комплекс на второй вышке, который напрямую выйдет на Соликамский тракт. Решение для этого уже проработано."Для того чтобы маршрут запустить, нужно расширить дорогу, необходимо обеспечить пешеходный тротуар".Площадка у музея Диорамы - едва ли не самое известное место в Мотовилихе. Находится в федеральной собственности и сейчас не в самом лучшем состоянии. Так что придется договариваться.Эдуард Соснин, глава города Перми: "Ситуацию надо как-то решать, у нас 80-летие Победы впереди".А еще городским властям предстоит решить вопрос с помещением для центра ветеранов войн, повлиять на нерадивых собственников, которые уже давно забросили свои дома, и в ежедневном режиме следить за чистотой многочисленных мотовилихинских лестниц.Эдуард Соснин, глава города Перми: "Нам надо думать, как благоустраивать территорию. Мы посетили несколько локаций для новых спортивных и детских площадок, посмотрели на движение общественного транспорта".Заканчивается рабочий выезд главы города в общественном центре «Ива Спортивная», где волонтеры уже давно занимаются плетением маскировочных сеток для участников СВО. И такие начинания надо только поддерживать.