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В Перми открылась "Рождественская ярмарка"
Именно мыло ручной работы заинтересовало сегодня Любовь Старкову. Женщина пришла выбирать подарки для близких. Говорит, аромат необыкновенный.
Любовь Старкова: "Если положить дома в ванну и помыть руки, помоешь один раз и несколько дней стоит запах приятный".
«Рождественская ярмарка» от организатора известного пермякам проекта «Регионы России» изобилует праздничными сувенирами ручной работы. Есть здесь и необычные куклы, и вкусный фигурный шоколад, и Вятские елочные игрушки.
В качестве подарка к Новому году здесь можно найти в уже оформленной упаковке праздничные полотенца с символом нового года.
На подарок подойдут и льняные изделия из Вологды - подушки и покрывала. Кто не успел подобрать наряд, продавцы соберут образ, начиная от верхней одежды - стильных пуховиков и шуб, заканчивая костюмом.
В дополнение можно подобрать сумочку праздничную или классическую, головной убор и украшения.
Большой ажиотаж собрали ряды гастрономические: белорусские колбасы, рыбные деликатесы и икра, вологодское масло, восточные сладости, орехи, сухофрукты, специи и многое другое. Люди, стоя в очереди, зря времени не теряют - делятся праздничными рецептами.
Здесь же можно принять участие в мастер-классах и веселых конкурсах. «Рождественская ярмарка» будет работать с 20 по 26 декабря включительно, с 10.00 до 19.00 в выставочном зале «Империал» торгового центра «ГиперВиват».
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