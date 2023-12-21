В Перми открылась "Рождественская ярмарка"

В Перми заработала "Рождественская ярмарка". Говорят, здесь есть все для новогодних праздников.Именно мыло ручной работы заинтересовало сегодня Любовь Старкову. Женщина пришла выбирать подарки для близких. Говорит, аромат необыкновенный.Любовь Старкова: "Если положить дома в ванну и помыть руки, помоешь один раз и несколько дней стоит запах приятный".«Рождественская ярмарка» от организатора известного пермякам проекта «Регионы России» изобилует праздничными сувенирами ручной работы. Есть здесь и необычные куклы, и вкусный фигурный шоколад, и Вятские елочные игрушки.В качестве подарка к Новому году здесь можно найти в уже оформленной упаковке праздничные полотенца с символом нового года.На подарок подойдут и льняные изделия из Вологды - подушки и покрывала. Кто не успел подобрать наряд, продавцы соберут образ, начиная от верхней одежды - стильных пуховиков и шуб, заканчивая костюмом.В дополнение можно подобрать сумочку праздничную или классическую, головной убор и украшения.Большой ажиотаж собрали ряды гастрономические: белорусские колбасы, рыбные деликатесы и икра, вологодское масло, восточные сладости, орехи, сухофрукты, специи и многое другое. Люди, стоя в очереди, зря времени не теряют - делятся праздничными рецептами.Здесь же можно принять участие в мастер-классах и веселых конкурсах. «Рождественская ярмарка» будет работать с 20 по 26 декабря включительно, с 10.00 до 19.00 в выставочном зале «Империал» торгового центра «ГиперВиват».