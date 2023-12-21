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В Прикамье подвели итоги газификации
Сегодня Прикамье — один из лидеров в России по газификации территорий. В этом году уже построено 46 распределительных газопроводов в муниципалитетах края.Об итогах газификации за год губернатору Прикамья Дмитрию Махонину доложил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин. В этом году в муниципалитетах запущены 6 крупных межпоселковых газопроводов. Сейчас там идет догазификация.
Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "В догазификации у нас участвуют те населенные пункты, которые уже газифицированы. У нас есть пул заявок, который мы утвердили в рамках пообъектного плана-графика, определено финансирование — 16,3 млрд рублей на эти цели заложено".
С начала реализации программы в Пермском крае в работу уже принято больше 75 тысяч заявок на подключение домов к голубому топливу. Из них больше 50 тысяч домовладений заключили договор, 13 тысяч пользуются газом.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для определенных категорий населения газификация становится фактически бесплатной. Надо четко понимать только, какие категории населения и на что имеют право с точки зрения получения льгот".
Всего же в рамках программы развития газоснабжения с 2021 по 2025 год в крае должно быть построено 55 межпоселковых газопроводов. Голубое топливо получат 35 тысяч домовладений в 208 населенных пунктах.
Сергей Черезов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»: "Девять объектов в следующем году - это тот ввод в эксплуатацию, который должны обеспечить наши строители. Это позволит 38 новых населенных пунктов дать возможность сегодня использовать газ в качестве топлива".
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