В Перми открываются новые пункты приема на военную службу по контракту
"Сегодня один из добровольцев подписал контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. Он входит в число первых, кто получит муниципальную меру поддержки от г. Перми в размере 100 тысяч рублей. Вручили ему набор контрактника, состоящий из форменной экипировки, средств индивидуальной защиты, медицинских принадлежностей. Администрация Перми оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО и членам их семей. Работает муниципальный центр "Помощь здесь", куда можно обратиться по телефону 217-33-70. Активно содействуем Министерству обороны, в том числе в информировании пермяков по вопросам приема на службу по контракту. В Перми работают 6 брендированных павильонов, где можно получить всю необходимую информацию. На текущей неделе начинают работу еще 4 таких пункта",- рассказал Сергей Мельчаков, начальник департамента общественной безопасности администрации Перми.
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