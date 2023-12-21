В Перми открываются новые пункты приема на военную службу по контракту

В Перми открываются новые пункты по приему на службу по контракту. До конца года их должно появиться 10. В частности, добровольцев ждут в пункте на ул. Куйбышева,9."Сегодня один из добровольцев подписал контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. Он входит в число первых, кто получит муниципальную меру поддержки от г. Перми в размере 100 тысяч рублей. Вручили ему набор контрактника, состоящий из форменной экипировки, средств индивидуальной защиты, медицинских принадлежностей. Администрация Перми оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО и членам их семей. Работает муниципальный центр "Помощь здесь", куда можно обратиться по телефону 217-33-70. Активно содействуем Министерству обороны, в том числе в информировании пермяков по вопросам приема на службу по контракту. В Перми работают 6 брендированных павильонов, где можно получить всю необходимую информацию. На текущей неделе начинают работу еще 4 таких пункта",- рассказал Сергей Мельчаков, начальник департамента общественной безопасности администрации Перми.