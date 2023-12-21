Губернатор вручил государственные награды участникам СВО

В Перми вручили государственные награды участникам СВО. Бойцы удостоены медалей, в том числе "За храбрость". Военные знаки отличия вручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также награждены пермяки, оказавшие существенный вклад в поддержку участников СВО, в том числе за оказание медицинской помощи гражданскому населению Луганской Народной Республики и военнослужащим Российской Федерации. Своевременная и эффективная поддержка семей участников СВО, а также самих бойцов остается одной из приоритетных задач для краевых и городских властей. Помощь сегодня оказывается как членам семей бойцов, так и тем, кто непосредственно находится в зоне проведения специальной военной операции.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Поддержка участников специальной военной операции, необходимость выравнивания мер поддержки для участников СВО по контракту, добровольцев. Я хочу сказать, что мы продолжаем с вами увеличивать соответствующие меры поддержки. Буквально вчера был оперативный штаб, где принято решение об увеличении числа детей-участников СВО, которые будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Теперь бесплатно питаться смогут учащиеся 5-11 классов, ранее такую возможность получали ребята начальных классов. Также бесплатно будут обеспечены питанием студенты техникумов, колледжей, чьи родители являются участниками СВО".