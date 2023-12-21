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Переселенцам из аварийных домов вручили ключи от квартир в новом муниципальном доме
Наталья Абдуллина: "Мы боялись, лишь бы крыша не рухнула в своё время. И вот сейчас, получая эти квартиры, для нас это просто как сказка".
И таких новосёлов здесь на улице Чайковского, 11 будет жить больше 600 человек. Для них подготовлено 249 квартир самой различной планировки: от студий до 4-комнатных.
10-этажный дом построен для переселения жителей из аварийного жилья, и помимо крепких стен здесь сделали такую детскую площадку.
Счастливые обладатели собственных квадратных метров в муниципальном доме получили ключи из рук губернатора Прикамья и мэра города.
А затем небольшая экскурсия. Первые гости Валентины Качуры оценили решения строителей – для беспрепятственного перемещения на инвалидной коляске здесь нет порогов.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Мы ставим себе задачи, даже если мы расселяем жителей, чтобы они находили себе жилье именно в своём районе, чтобы никуда далеко не ездили и не меняли свой уклад".
Муниципальный дом построен администрацией Перми благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Такой подход – одно из приоритетных направлений работы краевых властей. В программе сейчас участвуют 16 муниципалитетов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году улучшили жилищные условия порядка 4 тысяч пермяков, жителей Пермского края. Помимо этого дома, мы ждём сдачу домов в ближайшее время в таких округах, как Чайковский округ, Губахинский округ, Александровский. И ряд других территорий, где жильё не строилось годами".
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