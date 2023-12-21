Переселенцам из аварийных домов вручили ключи от квартир в новом муниципальном доме

Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного жилья в Перми. Для них на улице Чайковского построили новый муниципальный дом. Наталья 37 лет прожила в комнате площадью 16 квадратных метров. И даже когда старую двухэтажку признали аварийной, педагог дополнительного образования не унывала, потому что всегда верила в лучшее.Наталья Абдуллина: "Мы боялись, лишь бы крыша не рухнула в своё время. И вот сейчас, получая эти квартиры, для нас это просто как сказка".И таких новосёлов здесь на улице Чайковского, 11 будет жить больше 600 человек. Для них подготовлено 249 квартир самой различной планировки: от студий до 4-комнатных.10-этажный дом построен для переселения жителей из аварийного жилья, и помимо крепких стен здесь сделали такую детскую площадку.Счастливые обладатели собственных квадратных метров в муниципальном доме получили ключи из рук губернатора Прикамья и мэра города.А затем небольшая экскурсия. Первые гости Валентины Качуры оценили решения строителей – для беспрепятственного перемещения на инвалидной коляске здесь нет порогов.Эдуард Соснин, глава Перми: "Мы ставим себе задачи, даже если мы расселяем жителей, чтобы они находили себе жилье именно в своём районе, чтобы никуда далеко не ездили и не меняли свой уклад".Муниципальный дом построен администрацией Перми благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Такой подход – одно из приоритетных направлений работы краевых властей. В программе сейчас участвуют 16 муниципалитетов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году улучшили жилищные условия порядка 4 тысяч пермяков, жителей Пермского края. Помимо этого дома, мы ждём сдачу домов в ближайшее время в таких округах, как Чайковский округ, Губахинский округ, Александровский. И ряд других территорий, где жильё не строилось годами".