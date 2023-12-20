Теплый фронт принес в Прикамье снегопады и метель

До Пермского края добрался теплый фронт, принесший снегопады и метель. На юге и востоке сегодня обещают 5-7 мм осадков, в Перми снега будет немного, говорят синоптики."Центральные и северные районы в четверг будут находиться еще в зоне атмосферного фронта, зона осадков сокращается, но по центральным районам температурный фон от 0 до -2, по северу возможно понижение до -5. В краевой столице ночью около -1, днем повсеместно тепло от 0 до +3. В пятницу может оказывать влияние гребень азиатского антициклона, что приведет к уменьшению осадков, прояснению, температурный фон останется на прежнем уровне - от -3 до +2, в Перми от 0 до +2", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.