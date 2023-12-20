20 и 22 декабря бесплатное массовое катание на коньках отменено

В связи с погодой проект "Ледовый сезон" в Перми взял паузу на пару дней. Как сообщает городской комитет по физической культуре и спорту, бесплатное массовое катание на коньках отменено 20 и 22 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями для подготовки и заливки льда.Напомним, очередной сезон проекта открылся 15 декабря. В этом году в проекте участвуют шесть катков – это стадион «Гайва» по адресу улица Карбышева, 52, стадион «Спутник» по адресу: улица Мензелинская, 12, спортивный комплекс «Победа» по адресу: улица Обвинская, 9, стадион «Молния» по адресу: улица Волховская, 26, каток у «Гознака» по адресу: улица Кавалерийская, 3а и стадион «Авангард» по адресу: улица Светлогорская,14.Посещать катки бесплатно можно по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.