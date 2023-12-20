← Представлен генеральный план развития музея "Хохловка"
Житель Лысьвы создаёт на крышах снежные шедевры
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги
← Представлен генеральный план развития музея "Хохловка"
|
28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
31.03.2023 в 17:00
29.03.2023 в 09:43
04.10.2023 в 16:22
19.07.2023 в 11:50
22.06.2023 в 19:35
29.05.2023 в 10:14
23.04.2023 в 14:42
В "Т Плюс" рассказали о работе тепловых сетей в морозы
Привет из Хогвартса: в центре Перми замечена крупная белая сова
МЧС: в Прикамье ожидается сильный ветер
В Добрянке сотрудники МЧС тушили мечеть
В ожидании чуда: Пермь готовится к Новому году
В следующем году в Прикамье подключат к интернету 51 поселение
Музыкально-хоровой студии "Солнечная капель" исполнилось 25 лет
Пермский зоопарк приглашает на новогоднюю ёлку
В "Доме счастья" презентовали книгу «Пармские сказы»
С начала года в МФЦ Пермского края оказано более 3 млн услуг
Пермяков приглашают на "Новогоднюю фабрику чудес"
В Перми открылась "Рождественская ярмарка"
Прокуратура инициировала проверку строительного объекта в Култаево, где произошло обрушение
Глава Перми Эдуард Соснин совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район
В Прикамье подвели итоги газификации
В Перми открываются новые пункты приема на военную службу по контракту
Губернатор вручил государственные награды участникам СВО
Переселенцам из аварийных домов вручили ключи от квартир в новом муниципальном доме
В Прикамье зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом
В пермском аэропорту возведут семиэтажный командно-диспетчерский пункт
В Прикамье на президентских выборах будет применяться дистанционное электронное голосование
На трассе Нытва-Кудымкар произошло смертельное ДТП
20 и 22 декабря бесплатное массовое катание на коньках отменено
Теплый фронт принес в Прикамье снегопады и метель
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Представлен генеральный план развития музея "Хохловка"
"Лаборатория профессионалов": в ПГАТУ прошёл День открытых дверей
В Соликамске осуждены участники организованной группы, занимавшиеся незаконным оборотом контрафакта
Оттепель: в четверг и пятницу могут быть установлены новые суточные рекорды
В Перми усилено патрулирование в городских лесах
В пермских магазинах "Пятёрочка" появились «Ёлки желаний»
Театр кукол готовит новогоднюю премьеру «Волшебная шуба Деда Мороза»
В Барде открыли памятник, посвященный Матери
На трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП
В Молодежном парламенте подвели итоги года
Добавить комментарий: