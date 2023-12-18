Представлен генеральный план развития музея "Хохловка"

Уже этим летом в «Хохловке» планируют открыть три национальных усадьбы. В ближайшие годы появятся новые памятники деревянного зодчества, начнётся масштабная модернизация всей инфраструктуры. В Пермском краеведческом музее представили генеральный план развития архитектурно-этнографического музея при поддержке краевого минкульта. Так, в музейное пространство транспортируют уже существующие на территории Пермского края объекты: избы, кузни, прочие постройки. Начнут возводить новые- на основе обмерных чертежей, собранных в этноэкспедициях.Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея: "Разрабатывая генплан, мы закладывали несколько обязательных базовых условий - с учётом экскурсионного потока посетителей, с учётом большой посещаемости летних фестивалей «Хохловки», с учётом возможности перемещаться маломобильным группам населения по нашему непростому рельефу, с учётом размещения новых экспозиционных объектов. Генплан-это такой концептуальный документ, который даёт понимание, как мы Хохловку развиваем в последующие годы".В этом году гостям представят усадьбу марийского крестьянина из деревни Красный Луг, коми-пермяцкую усадьбу из деревни Пеклаыб и усадьбу русского крестьянина из деревни Копорушки. Появятся два колодца: «Журавль» и с колесным механизмом.Возле церкви Преображения из села Янидор запланированы три новых объекта из Чердынского района: волостное правление и два дома. Согласно генплану, увеличится количество мест для отдыха посетителей. Запланирована установка 140 дополнительных элементов благоустройства и инфраструктуры: модульных санузлов, лавок, теплых беседок для отдыха.В 2024 году начнется монтаж модульного причала в «Хохловке». Вход с воды потребует комплексного переустройства музейной набережной. На набережной запроектированы служебные помещения, кассы, сувенирные киоски, летнее кафе.