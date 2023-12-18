"Лаборатория профессионалов": в ПГАТУ прошёл День открытых дверей

В Пермском аграрно-технологическом университете организовали "Лабораторию профессионалов". Так здесь назвали День открытых дверей для абитуриентов. Почти 250 школьников из Перми и Пермского округа могли представить себя в самых разных специальностях: в ветеринарии, в выращивании микрозелени, в экспертизе качества товаров и продуктов, в управлении различной беспилотной сельскохозяйственной техникой. Чтобы определиться со своим будущим местом учебы и профессией, здесь можно было не только все о ней узнать, но и все попробовать. Всего провели 50 различных мастер-классов. Их представили ученые, преподаватели и студенты аграрного вуза.Никита Мерзляков, начальник отдела организации приема ПГАТУ: "Все направления подготовки, специальности, все факультеты, институты представили свои мастер-классы. Кроме того, у нас работает площадка с выставкой научно-технических достижений наших молодых ученых. Работает полигон агророботов, работает полигон агрокоптеров. То есть ребята могут попробовать себя в роли операторов беспилотных летательных аппаратов и беспилотной техники".