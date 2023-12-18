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В Соликамске осуждены участники организованной группы, занимавшиеся незаконным оборотом контрафакта
В группе действовала четкая иерархия и каждый из участников выполнял возложенные на него обязанности. Организатор занимался доставкой контрафакта на склад, оформлением заявок, налаживанием каналов сбыта, а также вел оптовую, мелкооптовую и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, контрафактных табачных изделий. Его подельники участвовали в погрузке-разгрузке товара, осуществляли перевозку и продажу, нарабатывали клиентскую базу и специализировались на поиске новых покупателей. Для сокрытия следов нелегальной деятельности сообщники применяли методы конспирации: в общении друг с другом использовали зашифрованные фразы, сбывали товар только проверенным клиентам, имели дополнительные телефоны и старались избегать лишних встреч. Кроме того, всю продукцию они хранили в трех гаражах, которые принадлежали им, и никто из посторонних лиц не имел туда доступ. Перевозку товара подельники осуществляли исключительно на личном транспорте.
В ходе обысковых мероприятий полицейские изъяли из гаражных боксов более 1200 литров спирта, 600 литров спиртосодержащей жидкости, 4000 литров водки и коньяка, разлитых в бутылки с наименованиями известных брендов, несколько тысяч пачек табачных изделий различных торговых марок на сумму более 2,8 миллиона рублей.
Проведенная экспертиза показала, что алкоголь производился не на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактным и фальсифицированным. К аналогичному заключению пришли эксперты и после проверки образцов табачных изделий.
Суд назначил четверым виновным наказание в виде принудительных работ сроком от 3 до 5 лет со штрафом от 300 до 900 тысяч рублей.
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