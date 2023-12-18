В Соликамске осуждены участники организованной группы, занимавшиеся незаконным оборотом контрафакта

Соликамский районный суд вынес приговор четверым участникам преступной группы, распространявшей контрафактный алкоголь.В группе действовала четкая иерархия и каждый из участников выполнял возложенные на него обязанности. Организатор занимался доставкой контрафакта на склад, оформлением заявок, налаживанием каналов сбыта, а также вел оптовую, мелкооптовую и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, контрафактных табачных изделий. Его подельники участвовали в погрузке-разгрузке товара, осуществляли перевозку и продажу, нарабатывали клиентскую базу и специализировались на поиске новых покупателей. Для сокрытия следов нелегальной деятельности сообщники применяли методы конспирации: в общении друг с другом использовали зашифрованные фразы, сбывали товар только проверенным клиентам, имели дополнительные телефоны и старались избегать лишних встреч. Кроме того, всю продукцию они хранили в трех гаражах, которые принадлежали им, и никто из посторонних лиц не имел туда доступ. Перевозку товара подельники осуществляли исключительно на личном транспорте.В ходе обысковых мероприятий полицейские изъяли из гаражных боксов более 1200 литров спирта, 600 литров спиртосодержащей жидкости, 4000 литров водки и коньяка, разлитых в бутылки с наименованиями известных брендов, несколько тысяч пачек табачных изделий различных торговых марок на сумму более 2,8 миллиона рублей.Проведенная экспертиза показала, что алкоголь производился не на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактным и фальсифицированным. К аналогичному заключению пришли эксперты и после проверки образцов табачных изделий.Суд назначил четверым виновным наказание в виде принудительных работ сроком от 3 до 5 лет со штрафом от 300 до 900 тысяч рублей.