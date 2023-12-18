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Оттепель: в четверг и пятницу могут быть установлены новые суточные рекорды
"Ожидаем потепления и установления суточных температурных рекордов. Это связано с приближением скандинавского циклона, который должен вынести нам теплую массу, в четверг и пятницу с пиком - по всему Пермскому краю ожидаются оттепели: по северу будут совсем слабые - около нуля или с небольшим плюсом, по югу до +3, в Перми столбик термометра может подняться до отметки +2 в четверг и пятницу, в эти дни мы можем установить суточный рекорд, перекрыв рекорды 1968 и 2006 гг. По предварительному прогнозу до конца декабря будет повышенный температурный фон, сильных морозов не ожидается", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра.
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