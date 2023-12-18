В Перми усилено патрулирование в городских лесах

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Российское законодательство предусматривает ответственность за незаконную рубку хвойных деревьев. Так, размер административного штрафа для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку.
Напомним, пермяки могут законно приобрести в лесничестве ель, пихту или сосну в лесничествах. Желающие могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений в ГКУ «Пермское лесничество» в селе Култаево по адресу: улица Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98 или в ГКУ «Закамское лесничество», расположенное в Перми по адресу: улица Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.
Стоимость елей в 2023 году составит 27,71 рублей за дерево высотой до 1 метра, 55,43 рублей за дерево высотой от 1,1 до 2 метров, купить ель выше 2 метров можно будет за 83,14 рублей. Документом, разрешающим гражданам вывоз елей от места их заготовки до места установки, является договор купли-продажи. На семью или одного человека выдается не более двух деревьев.
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