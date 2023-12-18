В пермских магазинах "Пятёрочка" появились «Ёлки желаний»

«Ёлки желаний» появились в магазинах торговой сети «Пятёрочка». Покупатели смогут осуществить заветные желания около четырёх тысяч детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо выбрать открытку, купить подарок (канцелярские принадлежности, фрукты, сладости и другие детские товары) и передать его сотрудникам магазина.Благотворительная акция совместно с банком еды «Русь» проходит в 25 городах России. Подарки будут доставлены Дедом Морозом и Снегурочкой юным авторам писем до конца этого года.Татьяна Женина, директор магазина «Пятёрочка»: "Мы проводим акцию уже четвертый год подряд и получаем большой отклик от наших покупателей и надеемся, что в этот раз, верим даже, что в этот раз мы точно также воплотим все желания и мечты наших ребят".Благотворительный проект «Ёлка желаний» продлится до 20 декабря.